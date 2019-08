Seminar Internasional di Unwira Kupang, Mahasiswa Dibekali Strategi Mengajar Bahasa Inggris

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang dibekali strategi mengajar Bahasa Inggris oleh Prof. Richmond Stroupe, dari Soka University, Tokyo Jepang.

Pertemuan antara Prof. Richmond Stroupe dengan mahasiswa Prodi Bahasa Inggri Unwira Kupang tersebut dikemas dalam seminar internasional bertajuk 'Introducing Strategies For English Teaching In Multilingual And Multicultural Context' di Aula Informatika, Unwira Penfui, Sabtu (24/8/2019).

Selain para mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Unwira, turut hadir menjadi peserta seminar, para guru SMA dan SMP se-Kota Kupang, dosen Bahasa Inggris dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang.

• Anies Baswedan Bereaksi! Saat Diprotes Ketika Akan Pergi Usai Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, Ada Apa?

Senada dengan temanya seminar ini hendak membekali para mahasiswa, para guru dan dosen bagaimana mengajar Bahasa Inggris dalam konteks Indonesia dan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang multi bahasa dan kultur.

Prof. Richmond Stroupe, dalam enam bulan terakhir ini melakukan penelitian di Indonesia (Barat, Tengah dan Timur). Di Indonesia tengah, Kota Kupang menjadi salah satu wilayah penelitiannya.

Dua hari sebelum seminar internasional itu digelar, Prof. Richmond melakukan wawancara kepada para guru SMA dan SMP di Kota Kupang serta melakukan observasi kelas.

Kepada para peserta seminar, ia mengatakan, mengajar bahasa Inggris kepada orang yang latar belakang bahasanya bukan bahasa Inggris butuh strategi, belum lagi di Indonesia dan khususnya NTT, bahasa daerah dan kulturnya beragam.

Ia menjelaskan, seorang guru bahasa Inggris tidak harus seorang native speaker (penutur asli) bahasa Inggris.

"Siapapun bisa menjadi guru bahasa Inggris yang baik bila menerapkan strategi yang tepat dan jangan selalu berpikir bahwa seorang native speaker bisa mengajar bahasa Inggris dengan baik," ungkapnya.

• Prabowo Tanggapi Pernyataan Dahlan Iskan, Dahnil Anzar: Pak Prabowo Hanya Punya Lahan di Berau