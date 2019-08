Luna Maya Pamer Foto Saat Masih Anak-anak Bersama sang Ayah, Mantan Ariel NOAH Bikin Natizen Baper

POS KUPANG.COM – Artis cantik Luna Maya menggungah foto saat dirinya masih berusia anak-anak. Unggahan foto mantan Ariel NOAH tersebut bertepan dengan haru ulang tahunnya.

Foto anak-anak Luna Maya saat didampingi sang ayah yang bersis ada di bagian belakang foto tersebut.

Dalam unggahan mantan kekasih Ariel NOAH tersebut, Luna juga menuliskan kalimat dalam bahasa inggris yang artinya “Setiap hari adalah hari baru, pikiran baru, kekuatan baru, kemungkinan baru. Tetap emas dan jangan pernah berhenti menghitung berkah Anda. Terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun.”

Teman-teman dan sahabat pun ramai-ramai member I ucapan selamat dan komentar

Tak ketinggalan Faisal Nasimuddin member doa untuk mantan Reino Barack tersebut.

Luna Maya ketika masih usia bocah (Instagram@lunamaya)

Prilly Latuconsina prillylatuconsina96 membei ucapan :

Happy bday ka Lunaaaaa

Audy Item audyitem juga mengucapkan

happy bday dear @lunamaya I wish you a day filled with great fun and a year filled with true happiness congrats juga for @namabeauty.co