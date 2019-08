Kinerja Pejabat Asal-asalan, Ini Satu dari Delapan Masalah yang Melilit Kabupaten Kupang Saat Ini

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Fredi Hayong

POS KUPANG.COM, OELAMASI - Kabupaten Kupang sampai saat ini belum bisa keluar dari kungkungan ketertinggalan disebabkan delapan masalah pokok. Salah satunya penempatan pejabat tidak tepat.

Bupati Kupang, Korinus Masneno, dan Wakil Bupati (Wabup), Jerry Manafe, siap mencari solusinya agar Kabupaten Kupang berkembang sejajar dengan kabupaten lain di NTT.

Ditemui Sabtu (24/8/2019), Wabup Jerry Manafe menyebut delapan masalah yang saat ini masih meliliti Kabupaten Kupang. Pertama, penempatan orang yang memimpin sebuah instansi belum berdasarkan prinsip the right man on the right place.

"Penempatan orang tidak tepat. Ini dilihat dari kinerjanya asal-asal. Belum merasa bertanggungjawab. Tidak merasa memiliki Kabupaten Kupang ini. Tidak turun ke masyarakat, makanya sekarang saya selalu ke warga mendengark apa kata mereka. Dinas seharusnya seperti yang sering saya lakukan ini, turun dialog dengan warga sehingga bisa mengatasi persoalan kemiskinan," katanya.

Kedua, regulasi yang dibuat tidak tegas. Wabup Jerry mencontohkan pembangunan gedung sekolah begitu banyak merumitkan perhatian.

Selain itu, pembangunan rumah-rumah warga sangat kacau balau tanpa melihat RTRW.

Ketiga, potensi yang begitu banyak di Kabupaten Kupang tidak dikelola secara baik. "Ini sebagai dampak dari penempatan SDM yang ditempatkan di dinas, tidak merasa memiliki daerah ini. Sehingga potensi yang harusnya bisa mendatangkan kesejahteraan warga akhirnya dibiarkan begitu saja. Akibatnya PAD Kabupaten Kupang tidak pernah maju-maju," ujar Jerry.

Keempat, data Kabupaten Kupang dalam angka tidak tertata dengan baik. Satu wilayah mau maju, maka harus ada data, baik itu data wilayah, data potensi, data penduduk dan sebagainya harus benar.

Kelima, soal pemasaran hasil potensi warga. "Saya ke desa-desa, warga mengeluh soal ke mana pasar hasil usaha mereka seperti ternak, pertanian, perikanan, perkebunan. Ini membuat warga jadi malas, putus asa, tidak mau tanam lagi," katanya.