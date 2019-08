Warga Kota Kupang Serbu Gerai McDonald's Usai Grand Launching

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gerai restoran McDonald's Kupang yang terletak di jalan WJ Lalamentik, resmi dibuka pada hari Minggu (25/8/2019). Gerai ini merupakan gerai ke 208 untuk McDonald's Indonesia dan menjadi gerai pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Usai grand launching, Seperti disaksikan Pos Kupang, Minggu (25/8/2019), masyarakat memadati tempat tersebut, ada yang menggunakan drive thru untuk pesan menu, tapi ada juga yang masuk ke dalam.

Antrian kendaraan roda empat cukup panjang, sementara yang masuk ke dalam gedung juga cukup banyak.

Bagi yang ingin membeli makanan/minuman tanpa hadiah boneka bisa langsung ke dalam gedung tapi bagi yang ingin membeli makanan/minuman dan mendapatkan boneka harus antri di bagian depan, dan akan diberikan kupon oleh petugas.

SDG Director McDonald's Indonesia Ratna Wirahadikusumah menyampaikan ucapan terima kasih atas antusiasme dan sambutan hangat warga Kupang terhadap dibukanya restoran McDonald's Lalamentik Kupang ini.

"Kehormatan bagi kami membuka gerai McDonald's WJ Lalamentik di Kupang dan ini jadi yang pertama di NTT. Kami berterima kasih kepada warga yang menyambut hangat dan instansi yang mendukung dibukanya gerai kami," katanya.

Ratna mengatakan, McDonald's Kupang dibuka dengan standar Freestanding Drive Thru yang dilengkapi dengan fasilitas buka 24 jam, free internet WiFi, drive thru, playland, parkirland dan mushola.

"Ini merupakan standar freestanding drive thru di Indonesia," jelasnya.

Pemerintah Kota Kupang, melalui Wakil Walikota Kupang, dr Hermanus Man saat memberikan sambutan dalam acara grand opening, memberi apresiasi kepada McDonald atas pembukaan gerai restoran McDonald pertama di Kota Kupang.

Selain memberi apresiasi tinggi, Pemkot juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pembukaan gerai tersebut.

Hermanus Man meyakini bahwa kehadiran gerai McDonald's WJ Lalamentik Kupang akan membawa kebahagiaan bagi warga Kupang.