Wabup Jerry Manafe Beberkan 8 Masalah yang Selama ini Melilit Kabupaten Kupang

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Wilayah Kabupaten Kupang sampai saat ini belum bisa keluar dari ketertinggalan karena diakibatkan 8 masalah pokok.

Untuk mengatasi masalah yang ada maka dalam kepemimpinan Bupati Kupang, Korinus Masneno dan Wakil Bupati (Wabup), Jerry Manafe, siap mencarikan solusinya. Dengan begitu maka Kabupaten Kupang akan berkembang sejajar dengan kabupaten lain di NTT.

Wabup Jerry Manafe ketika dimintai tanggapannya terkait Kabupaten Kupang yang masih tertinggal, Sabtu (24/8/2019) membeberkan 8 persoalan utama yang meliliti Kabupaten Kupang selama ini.

Menurut Jerry, dirinya tidak mau menyalahkan siapapun dalam membangun Kabupaten Kupang. Ini persoalan bersama yang harus segera dipecahkan agar Kabupaten Kupang tidak tertinggal dari kabupaten lain di NTT.

Dijelaskan Jerry, dirinya bersama Bupati Korinus memang baru dipercayakan memimpin daerah ini terhitung tanggal 7 April 2019. Pada masa kepemimpinan mereka nanti, perlahan-lahan akan menata daerah ini supaya tidak tertinggal lagi.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang ini menyebut persoalan yang terjadi selama ini. Disebutkannya, PERTAMA), harus memperbaiki kondisi pemerintahan. Pasalnya, penempatan orang yang memimpin sebuah instansi belum berdasarkan pada prinsip the right man on the right place.

"Penempatan orang tidak tepat. Ini dilihat dari kinerjanya asal-asal. Belum merasa bertanggung jawab. Tidak merasa memiliki Kabupaten Kupang ini. Tidak turun ke masyarakat, makanya sekarang saya selalu ke warga untuk dengarkan apa kata warga. Dinas harusnya seperti yang sering saya lakukan ini turun dialog dengan warga sehingga bisa mengatasi persoalan kemiskinan terutama," katanya.

Persoalan KEDUA), regulasi yang dibuat di Kabupaten Kupang tidak tegas. Wabup mencontohkan pembangunan gedung sekolah begitu banyak, sehingga merumitkan perhatian. Selain itu pembangunan rumah-rumah warga sangat kacau balau tanpa melihat RTRW.

"Masalah KETIGA) terkait potensi yang begitu banyak di Kabupaten Kupang tidak dikelola secara baik. Ini sebagai dampak dari penempatan SDM yang ditempatkan di dinas, tidak merasa memiliki daerah ini. Sehingga potensi yang harusnya bisa mendatangkan kesejahteraan warga akhirnya dibiarkan begitu saja. Akibatnya PAD Kabupaten Kupang tidak pernah maju-maju," ujar Jerry.