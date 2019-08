Peserta Antusias Seminar SDM NTT Unggul Gagalmu adalah Suksesmu

Dr Welliam Jayapranata dalam seminar SDM Unggul bertema "Gagalmu adalah Suksesmu di Ruang Cendana 3 Hotel Neo by Aston Kupang, NTT pada Sabtu (24/8/2019).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Weja Life Management menggelar seminar SDM Unggul. Seminar dengan tema "Gagalmu adalah Suksesmu (Failure Management For Valuable Living)" dilaksanakan di Ruang Cendana 3 Hotel Neo by Aston Kupang, Provinsi NTT pada Sabtu (24/8/2019).

Seminar yang menampilkan pembicara Dr. Welliam Jayapranata, seorang pemerhati dalam bidang pendidikan dan konsultan di bidang SDM Internasional ini dimulai pada pukul 13.30 Wita.

Di hadapan peserta yang sangat antusias, Dr. Welliam mengajak peserta untuk memahami realitas kegagalan dalam hidup.

Selama ini, katanya, ada mitos yang berkembang tentang kegagalan yang menyebutkan bahwa kegagalan adalah bentuk ketidaksempurnaan, tanda tidak diberkati, kutukan, nasib atau bawaan lahir, serta kondisi hidup yang miskin.

Kegagalan seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Tak pelak, kegagalan seringkali menjerumuskan bahkan meneggelamkan orang-orang pada hidup yang kontraproduktif. Tak dapat dipungkiri, lebih daripada itu, kegagalan juga seringkali menghancurkan kehidupan banyak orang.

Untuk menghadapai, mengantisipasi dan mentrasformasi kegagalan dalam hidup tersebut, orang perlu dibekali dengan strategi dan solusi praktis untuk bagaimana agar bisa hidup dengan kegagalan.

Pantauan POS-KUPANG.COM di lokasi seminar, para peserta yang terdiri dari beragam latar belakang dan profesi tersebut tampak antusias mengikuti seminar. Mereka bahkan aktif dan komunikatif ketika Dr Welliam mengajak mereka untuk berdialog.

Sebelum kegiatan, Dr. Welliam Jayapranata mengatakan bahwa seminar SDM NTT Unggul tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di NTT, khususnya di dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur menuju NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Seminar ini juga merupakan seminar yang mendukung program SDM Unggul dalam Nawacita Presiden Jokowi.

Dr Welliam menjelasakan, seminar tersebut merupakan sebuah strategi manajemen kegagalan, tentang bagaimana strategi membangun kehidupan yang produktif.

“Target kita kepada seluruh masyarakat NTT untuk dapat dipakai dan digunakan secara strategis untuk membangun dan mengembangkan kehidupan yang produktif,” ungkap registered and sertified professional instructor in competence based training ini.

Dr Welliam menjelasakan, latar belakang dilakukannya seminar ini adalah karean ada begitu banyak orang yang mengalami kegagalan, baik rumah tangga, bisnis, relasi, juga di dalam dunia pendidikan.

“Harapannya, pertama, masyarakat yang ikut seminar ini hidup mereka diubah dan berubah selamanya, kedua, hidup mereka mengalami sebuah transformasi, secara radikal dan profesional di dalam membangun hidup yang kompeten,” ungkap penulis buku best seller “the 2 and 1 More Time” dan master manajemen, spiritualitas, psikologi, pendidikan dan bisnis di Amerika, Kanada dan Indonesia ini.

Hal ini dimaksudkan agar supaya mereka bisa menjadi SDM yang bisa mendukung program pemerintah, dan juga memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam NTT secara produktif. (hh)