MENGGEMASKAN, Reaksi Gempi Setelah Diajak HONNE Duet di Atas Panggung, Ini Pujian Musisi Inggris itu

POS KUPANG.COM, JAKARTA-- Buah cinta Gading Marten dan Gisella Anastasia , Gempita Nora Marten putri membalas video dari duo HONNE, Andy Clutterbuck dan James Hatcher.

Gempi membalas dengan mengucapkan terima kasih dalam sebuah video yang diunggah Gading melalui akun Instagram-nya seperti dikutip Kompas.com Jumat (23/8/2019).

"Hai uncle Andy, hai uncle James, thank you for the video, muach," ucap Gempi sambil melempar kecupan.

Dalam video Gading sebelumnya, HONNE mengajak Gempi untuk menyanyikan bagian refrain lagu Location Unknown di atas panggung konser mereka di Indonesia yang akan digelar pada 21 November 2019 mendatang.

Duo musik elektronik asal Inggris tersebut mengajak Gempi secara langsung melalui video.

"Hai, teman-teman, kami hanya ingin bilang bahwa kami adalah fans beratmu Gempi," kata Andy dalam video seperti dikutip Kompas.com Jumat (23/8/2019).

• 5 Skandal Kencan Idol Kpop Paling Mengejutkan dan Mengguncang Industri Hiburan, yuk Intips!

• KEJAM! Seorang Siswi Di Lahat Disetrika Tante Kandung karena Pulang Telat dan Tanpa Kabar

• TERNYATA Mobil Presiden Jokowi Merupakan Warisan Era SBY, Sering Mogok, Pantas Diganti

• Suami Ditahan, Barbie Kumalasari Asyik Dugem dan Kedapatan Cium Pipi DJ, Perasaan Galih Ginanjar?

"Ya dan kami sangat berharap bisa bertemu denganmu di Indonesia pada November dan kami pikir mungkin kau seharusnya bergabung bersama kami di panggung, menyanyikan bagian refrain lagunya," ucap James.

"Kamu punya suara yang indah," lanjut Andy lagi.

Kolom komentar unggahan Gading itu pun langsung diserbu ribuan pujian termasuk dari kalangan artis.

Sebelumnya, Gading Marten mengaku dihubungi HONNE karena viral tagar #garagaragempi. " Gara-gara Gempi" itu bermula ketika Gempi menyanyikan bagian reff lagu "Location Unknown" milik duo musik elektronik, HONNE.

Gempi mengaku mengetahui lagu tersebut dari Gading, namun ia tak tahu judul dan penyanyinya.

Begitu juga dengan Gisel. Gisel pun langsung menelepon Gading dan Gempi menanyakan tentang lagu tersebut.

Akibatnya, para netizen ikut mendengarkan lagu tersebut dan muncullah kata "gara-gara gempi".

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gemas! Begini Reaksi Gempi Setelah Diajak HONNE Duet di Atas Panggung", https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/23/143819910/gemas-begini-reaksi-gempi-setelah-diajak-honne-duet-di-atas-panggung.