Mahasiswa Unwira Dibekali Strategi Mengajar Bahasa Inggris oleh Prof. Richmond dari Soka University

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widya Mandira (Unwira) mendapat pelajaran berharga yakni strategi mengajar Bahasa Inggris oleh Prof. Richmond Stroupe, dari Soka University, Tokyo Jepang.

Pertemuan antara Prof. Richmond Stroupe dengan mahasiswa Prodi Unwira tersebut dikemas dalam seminar internasional bertajuk 'Introducing Strategies For English Teaching In Multilingual And Multicultural Context' di Aula Informatika, Unwira, Penfui, Kupang, Sabtu (24/8/2019).

Selain para mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Unwira, turut hadir menjadi peserta seminar, para guru SMA dan SMP se Kota Kupang, dosen Bahasa Inggris dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang.

Senada dengan temanya seminar ini hendak membekali para mahasiswa, para guru dan dosen bagaimana mengajar Bahasa Inggris dalam konteks Indonesia dan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang multi bahasa dan kultur.

Prof. Richmond Stroupe, dalam enam bulan terakhir ini melakukan penelitian di Indonesia (Barat, Tengah dan Timur). Di Indonesia tengah, Kupang menjadi salah satu wilayah penelitiannya.

Dua hari sebelum seminar internasional itu digelar, Prof. Richmond melakukan wawancara kepada para guru SMA dan SMP di Kota Kupang serta melakukan observasi kelas.

Dalam seminar itu, kepada para peserta ia mengatakan, mengajar Bahasa Inggris kepada orang yang latar belakang bahasanya bukan Bahasa Inggris butuh strategi, belum lagi di Indonesia dan khususnya NTT, bahasa daerah dan kulturnya beragam.

Ia menjelaskan, seorang guru Bahasa Inggris tidak harus seorang native speaker (penutur asli) Bahasa Inggris. "Siapapun bisa menjadi guru Bahasa Inggris yang baik bila menerapkan strategi yang tepat dan jangan selalu berpikir bahwa seorang native speaker bisa mengajar Bahasa Inggris dengan baik," ungkapnya.

Menurutnya, seorang guru Bahasa Inggris bisa mengajar dengan baik, bergantung pada kesiapan selama di bangku kuliah dan kematangan, kecakapan serta memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi peserta didik.