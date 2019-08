Link Live Streaming Mola TV Liverpool vs Arsenal Liga Inggris, Sabtu (24/8/2019) Jam 23.00 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal Liga Inggris, Sabtu (24/8/2019) jam 23.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Big match terjadi pada pekan ke-3 Premier League - kasta teratas Liga Inggris, akhir pekan ini, yakni Liverpool vs Arsenal.

Liverpool vs Arsenal akan tersaji di Stadion Anfield pada Sabtu (24/8/2019) pukul 17.30 waktu setempat.

Duel Liverpool vs Arsenal ini merupakan pertemuan dua tim teratas di klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-2 Premier League.

The Reds - julukan Liverpool - memimpin dengan 6 poin karena unggul selisih gol atas Arsenal.

Menghadapi laga Liverpool vs Arsenal ini, Unai Emery ingin mencoba memperbaiki performa timnya ketika menghadapi tim 6 besar alias The Big Six.

Tim berjulukan The Gunners itu memang punya rekor minor dengan tidak pernah menang melawan tim 6 besar.

"Kami harus memperbaiki rekor pertemuan melawan mereka, kami mengincar tiga poin," kata pelatih Arsenal itu di situs web BBC.

Dalam 8 pertemuan terakhir Liverpool vs Arsenal, The Gunners belum pernah sekali pun meraih kemenangan.

Bahkan, dalam enam pertemuan terakhir di Stadion Anfield, gawang Arsenal minimal kemasukan dua gol per partai atau total 22 gol.

Selain itu, Liverpool juga tak pernah terkalahkan di Anfield dalam 41 laga atau sejak April 2017.