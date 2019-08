Lihat Pulau Kinde Menjadi Destinasi Wisata Baru di Nagekeo - NTT , Intip Yuk Foto-Fotonya!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Pulau Kinde di Kabupaten Nagekeo akan menjadi destinasi daya tarik wisata baru.

Sekretaris Dinas Pariwisata Nagekeo, Silvester Teda Sada, mengungkapkan, berdasarkan hasil kegiatan rapat penyusunan prototyping visioning master plan bersama Tim Kementerian Pariwisata RI pada Jumat, 23 Agustus 2019 di Westin Resort Nusa Dua, Bali ada beberapa point yang menjadi perhatian.

"Kegiatan itu dari Kementerian Pariwisata RI. Dari Nagekeo hadir Dinas Pariwisata saya dan Romo Paulus Bongu sebagai pegiat Pariwisata Pulau Kinde NTT," ungkap Silvester, kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (25/8/2019).

Silvester menjelaskan Pulau Kinde seluas 11,36 ha, persis di Utara Flores, 30 menit dengan perahu dari Kaburea atau 10 menit dari Koba, Desa Totomala, Kecamatan Wolowae.

Silvester menjelaskan tim Konsultan dari ITB Bandung, melaporkan hasil kunjungan lapangan dalam forum progress meeting kali ini untuk kedua destinasi pilihan tersebut di atas.

Silvester menyebutkan khusus Pulau Kinde ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan bidang pariwisata tetap harus berbasis tata ruang.

Pulau Kinde menjadi pilihan destinasi daya tarik wisata baru, yang prospektip untuk dikembangkan.

"Nagekeo secara keseluruhan, harus memiliki konten yang unik dan berbeda. Must have "something". Harus ada "sesuatu". Hasil penelaahan Tim. Nagekeo dikenalkan dengan sebutan "wisata sabana". Atau istilah bapak I Gde Ardika (mantan menpar RI yang hadir saat itu), sebagai "wisata stepha" dalam kemasan negeri 1001 bukit," ujar Silvester.

Ia mengungkapkan beberapa sentuhan "key activities" yang bisa dilakukan khusus untuk Kinde dan Nagekeo umumnya yaitu,