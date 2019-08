Saat Perdana Menteri Inggris taruh kaki di meja di depan presiden perancis, Sonia Purnell sebut memalukan

POS-KUPANG.COM | PARIS - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menjadi sorotan setelah menaruh kaki di meja di depan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraan.

Dilansir Sky News Kamis (22/8/2019), awak media mengabadikan momen ketika Johnson menumpangkan kakinya di meja bundar kecil yang berwarna hitam.

Tak pelak, aksi tumpang kaki yang dilakukan perdana menteri 55 tahun itu mendapat kritikan dari Sonia Purnell, penulis biografi mantan Wali Kota London.

"Keterlaluan dan memalukan. Coba kalau Macron yang menumpangkan kakinya di meja di Istana Buckingham," demikian ucapan Purnell dalam kicauan di Twitter.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM - Sonia Purnell (@soniapurnell) August 22, 2019 Namun setelah video pertemuan dua pemimpin di Champs Elysee itu beredar di media sosial, nampaknya apa yang dilakukan Johnson sebatas merupakan candaan.

Dalam perbincangan kecil, Macron nampaknya mengatakan meja itu tidak akan rusak meski ada kaki yang ditumpangkan di atasnya, dan ternyata dilakukan oleh Johnson.

Keduanya kemudian melangsungkan perbincangan pribadi di mana Macron menuturkan, Inggris dan Uni Eropa tak bisa mendapat kesepakatan baru soal Brezit dalam 30 hari ke depan.

Macron juga menjelaskan pengaturan perbatasan Irlandia, yang ingin dihapus Johnson dari perjanjian Brezit saat ini, merupakan "jaminan asli yang sangat diperlukan".

Menyusul pertemuan di Paris, pengganti Theresa May itu langsung berkicau di Twitter untuk meneruskan Brezit demi kepentingan kedua belah pihak.

"Mari meneruskannya dengan meningkatkan kemitraan serta persahabatan di antara kedua negara," lanjut PM sekaligus Ketua Partai Konservatif sejak Juli 2019 itu. Pernyataan itu ditanggapi Macron juga di Twitter.

Dalam pandangannya, hubungan antara Perancis dan Inggris begitu erat dan tidak bisa diganggu gugat.

"Dalam keputusan Anda untuk mengunjungi Paris Tuan Johnson, saya melihat perlunya bagi kita berdua meneruskan relasi khusus ini. Mari bekerja bersama!" ujarnya. (Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perdana Menteri Inggris Taruh Kaki di Meja di Depan Presiden Perancis",