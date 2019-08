PT Tatalogam Lestari Perkenalkan rumah permanen Instan 'DOMUS' Bagi Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PT Tatalogam Lestari Jakarta memperkenalkan produk unggulannya yang di beri nama 'Domus'

Rumah permanen instant ini diperkenalkan dalam kegiatan bertajuk Malam Keakraban 'DOMUS' : Dialog Menghibur Simantap di Palacio Room Aston Hotel Kupang, Selasa (20/8/2019) malam.

Secara etimologis, DOMUS yang berarti 'Rumah' dalam bahasa latin ini diperkenalkan dalam sesi dialog dan dibawakan oleh empat orang narasumber.

• 60 Pensiunan Pemkot Kupang Terima Penghargaan dan Dana Santunan

Empat orang yang memperkenalkan produk dari perusahaan yang telah berdiri selama 25 tahun tersebut yakni Direktur PT Rumah Sehat Sejahtera, Harsono Mintono; CFO of PT Tatalogam Lestari, Wulani Wihardjono; Vice President of PT Tatalogam Lestari, Stephanus koeswandi dan GM Sales and Marketing of PT Tatalogam Lestari, Tina Handayani Swatanto.

• Ini Rekomendasi Komisi A DPRD Manggarai Barat Terkait Perubahan APBD 2019

Hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang, Elly Wairata; Kepala Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe; para developer anggota DPD REI NTT, para developer Kota Kupang, Pimpinan Perusahaan Harian Pagi Pos Kupang, Erniwaty Madjaga, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Hasyim Ashari dan warga Kota Kupang.

Acara tersebut semakin semarak dipandu oleh MC Yadi Sembako bersama Eva Yolanda dan menghadirkan bintang tamu Manstur dan Nabilla Gomes. Keempatnya merupakan artis ibukota yang turut memeriahkan kegiatan ini.

Direktur PT Rumah Sehat Sejahtera, Harsono Mintono dalam pemaparan materinya menyebut 'DOMUS' sebagai produk inovasi revolusioner membangun rumah.

Sebab, lanjut Harsono, rumah permanen ini dapat dibangun dalam tempo lima hari dengan menggunakan jasa empat orang pekerja atau tukang terlatih yang disebut 'Metalman'.

Keunggulan 'DOMUS' memiliki kekuatan di maja rangka bangunan ini memiliki kolom praktis dan rangka atap menggunakan baja ringan.