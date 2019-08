Gara-gara Gempi Putri Gisella Anastasia, Gading Marten Dihubungi HONNE, Begini Aksinya

Gara-gara Gempi Putri Gisela Anastasia, Gading Marten Dihubungi HONNE, Begini Aksinya

POS-KUPANG.COM- Gempita Nora Marten kembali membuat warganet gemas. Aksinya menyanyikan lagu dari Grup HONNE membuat putri pasangan Giseal Anastasia dan Gading Marten jadi trending topic di media sosial.

Berkat aksi menggemaskan itu, pihak HONNE menghubungi sang ayah Gading Marten.

Pihak HONNE meminta kepada Gading Marten agar bisa bertemu dengan anaknya, Gempita Nora Marten.

"Dia coba kontak kami. Sudah message. Semoga bisa ketemu Gempi-nya," kata Gading di XXI Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Gading mengaku senang duo elektronik musik tersebut merespons viralnya video putri semata wayangnya itu.

Ia juga menyambut bahagia permintaan HONNE yang ingin bertemu dengan Gempi. Adapun, viralnya video Gempita di Twitter bermula dari tagar #garagaragempi. Bahkan kata Gading, banyak warganet yang langsung berkomentar #garagaragempi saat mendengarkan lagu " Location Unknown" pada akun YouTube HONNE.

"Di YouTube-nya, lagu 'Location Unknown' yang sebelumnya 6 juta jadi 8 juta (views). 2 juta faktor Gempi," ujar Gading.

Video Gempi menyanyikan lagu "Location Unknown" milik duo musik elektronik asal Inggris, HONNE menjadi viral di media sosial.

Putri Gading dan Gisella Anastasia itu sukses memengaruhi warganet untuk ikut mendengar lagu "Location Unknown" hingga muncul tanda pagar #garagaragempi di media sosial. HONNE bahkan ikut mengomentari video Gempi tersebut di akun Instagram @gisel_la. "So cuteeee (lucu banget)," tulis akun @hellohonne disertai emoji kucing. Komentar itu lantas dibalas oleh Gading. "See u in JKT guys (sampai bertemu di Jakarta guys)," tulisnya.