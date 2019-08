BERLANGSUNG! 4 Link Live Streaming Siaran Langsung Indosiar Persija vs Kalteng Putra, Tonton via HP

BERLANGSUNG! 4 Link Live Streaming Siaran Langsung Indosiar Persija vs Kalteng Putra, Tonton via HP



POS-KUPANG.COM - Sementara berlangsung Live Streaming Persija Jakarta vs Kalteng Putra di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Live Streaming Persija Jakarta vs Kalteng Putra dapat disaksikan secara langsung melalui Live Indosiar dan live streaming Vidio.com mulai pukul 15.30 WIB.

Ingin menyaksikan Live Streaming Persija Jakarta vs Kalteng Putra, bisa Anda akses 3 link di bagian akhir artikel ini.

Persija Jakarta bertekad meraih kemenangan saat menjamu Kalteng Putra pada pekan ke-15 Liga 1 2019.

Tampil sebagai tim tuan rumah, Persija Jakarta tidak mau mengecewakan para pendukungnya ketika menjamu Kalteng Putra hari ini.

Persija Jakarta akan berusaha maksimal memenangi laga melawan Kalteng Putra demi memperbaiki posisi di daftar klasemen sementara Liga 1 2019.

Ya, tim beralias Macan Kemayoran tersebut saat ini tercecer di posisi ke-17 klasemen sementara Liga 1 2019 dengan raihan koleksi sembilan poin.

Kondisi ini membuat The Jak Mania sebagai kelompok fan fanatik Persija Jakarta mengharapkan agar tim Macan Kemayoran bangkit dari keterpurukan.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub, Selasa (20/8/2019), pelatih Persija Jakarta, Julio Banuelos, mengatakan timnya menargetkan kemenangan saat menjamu Kalteng Putra hari ini.

Pelatih asal Spanyol itu pun meminta agar pemain menunjukkan semangat kerja keras demi The Jak Mania.