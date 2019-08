Luna Maya Sudah Move On dari Reino Barack, Suami Syahrini? Lalu CLBK ke Ariel Noah?

POS-KUPANG.COM - Luna Maya Sudah Move On dari Reino Barack, Suami Syahrini? Lalu CLBK ke Ariel Noah?

Sabtu, (17/08/2019) ternyata tak hanya sekadar hari kemerdekaan Republik Indonesia, namun juga 'kemerdekaan' bagi Luna Maya yang akhirnya benar-benar 'lepas' dari mantan kekasihnya, Reino Barack.

Sebelum menikahi Syahrini, Luna Maya dan Reino Barack yang sempat menjalin kasih selama 5 tahun akhirnya memutuskan berpisah di tanggal 16 Agustus 2018.

Soal ini, Luna Maya pernah berucap bahwa dirinya takkan menjalin hubungan dengan pria sebelum status jomblo disandangnya selama satu tahun.

Jika Luna Maya telah memiliki kekasih, Ia takkan mengumumkannya sebelum kurun waktu tersebut.

Hal tersebut terungkap kala Luna Maya mengisi acara Rumah Seleb di MNC TV bersama Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, 25 Juni 2019 lalu.

Diakui Luna Maya, hingga saat ini dirinya masih berstatus jomblo.

"I'm still single you know (Saya masih jomblo tahu)," kata Luna Maya.

Lebih lanjut, Luna Maya pun menegaskan bahwa dirinya masih akan tetap jomblo selama minimal satu tahun.

Alasan itu lah yang dipegang Luna Maya sampai saat ini.