BERITA POPULER: Artis 22 Tahun Dibunuh, Barbie Kumalasari dan Kisah Playboy Prada DP

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Jumat 16 Agustus 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Kronologi Artis Cantik Usia 22 Tahun Dibunuh dan Dimutilasi, Barbie Kumalasari Rawat Wajah Rp 4 Miliar, Indra Bruggman Pergoki Istri Galih Ginanjar, Depresi? dan Kisah Playboy Prada DP, Empat Kali Berzina dengan Siswi SMA Seusai Potong dan Bakar Kekasihnya Vera.



Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Kronologi Artis Cantik Usia 22 Tahun Dibunuh dan Dimutilasi

Apakah Anda pernah mendengar kasus pembunuhan Black Dahlia yang mendunia itu.

Kasus Black Dahlia adalah kasus pembunuhan terhadap seorang artis cantik Hollywood, bernama Elizabeth Short.

Seperti dilansir Surya.co.id dari Grid.ID, Kamis (15/8/2019), kasus Black Dahlia masih menjadi misteri sampai saat ini karena FBI pun tak dapat mengungkapkan fakta pembunuhan sadis tersebut.

Sebelum masuk ke kasus pembunuhan ini, Elizabeth Short lahir di Hydepark, Massachusetts pada 29 Juli 1924.

Saat berusia 22 tahun, ia pindah ke Hollywood untuk mengejar karier di dunia seni peran.

Di Hollywood ia langsung memeroleh tempat lantaran ia memang mudah bergaul ditambah dengan parasnya yang cantik.

Ia mulai akrab dengan sejumlah kalangan sosialita, salah satunya Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan teater.

Hansen lalu mengajak Short pindah ke rumahnya bersama sejumlah artis lainnya untuk menjadi penghibur para tamu yang datang ke klub Hansen.