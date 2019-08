PT Perumahan Eza Jaya Punya Tujuh Lokasi Perumahan





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- PT Perumahan Eza Jaya merupakan satu di antara perumahan lainnya yang mempunyai banyak lokasi.

Fokus pada pembangunan di kota, konsumen bisa memilih tujuh lokasi yang ada seperti di TDM Residence, Liliba Residence, Lasiana Residence, Pola Residence Oepura, Maulafa Residence, Oebonik Residence dan Sikumana.

Marketing Thya Fahik, ketika ditemui POS-KUPANG. COM | KUPANG, di Bank NTT REI Expo, Jumat (16/8/2019), mengatakan semua perumaja di lokasi tersebut dibangin dengan tipe 36 baik rumah subsidi atau non subsidi. Tipe rumah non subsidi tersedia di TDM, Pola Residence dan Lasiana Residence.

Selama Expo kata Tyha, sudah lima unit terjual dan konsumen paling banyak mencari dengan lokasi di TDM dan lasiana.

"Selama pameran ini kami menawarkan cukup bayar Rp 3 juta saja sudah mendapatkan rumah, tanoa biaya lain-lain seperti BPHTB, AJB dan juga bebas DP," tuturnya.

Berada di tengah-tengah kota tentu menjadi keunggulan dari perumahan Eza Jaya dengan fasilitas yang standar.

Perumahan, kata Thya, sudah banyak dihuni seperti di Pola Residence, Liliba, TDM dan Lasiana Residence. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)