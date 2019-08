Tira Persikabo vs Bali United 1-2 PSS vs Persela 1-1 Arema FC vs Persebaya 4-0, Klasemen Liga 1 2019

PSS Sleman vs Persela Lamongan pada saat pertandingan baru berjalan 13 menit Liga 1 2019, Kamis (15/8/2019).

Tira Persikabo vs Bali United 1-2, PSS Sleman vs Persela 1-1, Arema FC vs Persebaya 4-0, Simak Klasemen Liga 1 2019

POS-KUPANG.COM - Inilah daftar klasemen Liga 1 2019 Pekan 14 usai tiga pertandingan yang dihelat pada Kamis (15/8/2019).

Kejutan terjadi saat Arema FC berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-0 pada pekan ke-14 Liga 1 2019 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Atas kemenangan tersebut, Arema FC naik ke posisi 4 dengan torehan 22 poin dari 13 pertandingan.

Hasil imbang diraih PSS Sleman vs Persela Lamongan. PSS Sleman ditahan imbang 1-1 oleh Persela Lamongan pada pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2019 yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Tambahan satu poin membuat PSS Sleman berada di posisi 5 dengan 21 poin, sedangakan Persela Lamongan berada di posisi 14, dua strip di atas zona degradasi.

Di pertandingan lain, Bali United menang dengan skor 2-1 atas Tira Persikabo pada pekan ke-14 Liga 1 2019 di Stadion Pakansari, Kamis (15/8/2019.

Dengan hasil itu, Bali United menjadi tim pertama yang mengalahkan Tira Persikabo.

Bali United mematahkan rekor Tira Persikabo yang tak pernah kalah selama 13 pertandingan.

Bali United pun mengambil alih puncak klasemen Liga 1 2019 dari Tira Persikabo.

Bali United mengumpulkan 31 poin dari 13 laga, sedangkan Tira Persikabo mengemas 29 poin dari 14 laga.

