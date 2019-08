Empat Tim Ini Masuk Semifinal Piala Kemerdekaan di Nagekeo, Simak Liputannya!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Empat tim Futsal sudah dipastikan lolos ke babak semifinal piala kemerdekaan 2019 di Nagekeo.

Empat tim itu adalah Kapas Fc, PHL Hantu Laut, Pelangi FC dan Persekopa.

Turnamen Futsal perebutan piala kemerdekaan tahun 2019 diselenggarakan oleh Askab PSSI Kabupaten Nagekeo.

Empat tim yang masuk dalam babak semifinal akan bertanding di Lapangan Futsal Berdikari Danga, Kamis (15/8/2019) dimulai pukul 19.00 Wita.

Partai pertama babak semifinal mempertemukan tim Kapas Fc melawan PHL Hantu Laut dan partai kedua akan mempertemukan Pelangi Fc melawan Persekopa.

Pertandingan babak semifinal diprediksi akan seru. Pasalnya empat tim ini memiliki masing-masing keunggulan.

Setelah selesai babak semifinal pada malam hari ini, akan dilanjutkan ke babak final, babak final rencananya akan berlangsung Jumat (16/8/2019) dilapangan yang sama.

Sebelumny, pada pertandingan delapan besar ada 8 tim yang masuk. Hasilnya yaitu, Kapas vs Aeramo 5-1, Pelangi vs Kaum Fals 4-2,PHL Hantu Laut vs Bulog 4-0 dan Persekopa vs Justicia 3-2.

Pada babak Semifinal yang berlansung malam hari ini, panitia mengharapkan agar empat tim yang masuk selalu menjunjung tinggi sportifitas.

Sebab kekalahan dalam sebuah turnamen adalah hal yang biasa. Harus menerima itu dan tidak boleh saling menyalahkan. (*)