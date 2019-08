TRIBUN WIKI: Pala Restoran On The Rock Hotel Kupang Suguhkan Aneka Sate, Yuk Dicicip

Menu promo Aneka Sate di Pala Restoran On the Rock Hotel Kupang.

TRIBUN WIKI: Di Pala Restoran On The Rock Hotel Kupang suguhkan aneka sate, yuk dicicip

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bagi Anda penikmat sate, bulan ini Pala Restoran On the Rock Hotel Kupang menyuguhkan hidangan aneka sate dalam satu porsi.

Anda bisa nikmati tidak hanya satu jenis sate saja melainkan empat jenis sate.

• Kadis PUPR Manggarai, Shaldy Sahadoen Sebut 8 Jembatan Dibangun di Manggarai, Ini Lokasinya

Promo Aneka Sate ini dapat Anda nikmati hanya dengan Rp 45.000 per porsi. Harga tersebut sudah termaksud es teh atau teh panas.

Menu Aneka Sate disajikan dengan nasi putih, bumbu sambal kacang, sambal kecap dan juga dilengkali dengan sambal khas dari NTT yaitu sambal luat yang dapat menggugah selera makan Anda.

Satu porsi sate ini, kata Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (14/8/2019), terdiri dari 8 tusuk sate dengan varian daging ayam, daging sapi, ikan dan udang.

• Hanya Tiga Hari, Nikmatilah Promo Spesial Persembahan Hypermart Bundaran PU

"Harganya terjangkau dan dijamin enak hanya di Hotel On The Rock," tuturnya.

Bila Anda sudah mencicipi satenya, alangkah lengkapnya bila Anda juga merasakan minumannya. Ada "OTR Gembira".

"Spesial ini kami menawarakan minuman spesial kemerdekaan dengan harga yang di tawarkan adalah Rp. 25.000 per gelas, ayo datang ke hotel On the Rock sambil menikmati minuman spesial ini dan juga dihibur dengan pemandangan sunset yang paling beda dari yang lainnya," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)