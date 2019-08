Tertarik Belajar Yoga? Sotis Hotel Kupang Buka Kelas untuk Pemula

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Sotis Hotel membuka kelas My Yoga Journey with Ms. Winnie.

Ada tiga kelas yang dibuka yaitu Kapha Basic Yoga, Kapha Yoga Vinsaya Power & Flow for all level dan Kapha Yoga for Intermediate.

General Manager Sotis Hotel Kupang, Sari Sedhu, Selasa (13/8/2019) mengatakan Kapha Basic Yoga adalah kapha yoga untuk para pemula yang baru berkenalan dengan yoga.

Asana -asananya mudah diikuti dengan manfaat yang sama dengan kelas -kelas lainnya. Kelas ini dapat diikuti oleh segala level. "Kapha Basic Yoga dibuka setiap Selasa pukul 08.00 -09.30 wita," katanya.

Selanjutnya ada kelas Kapha Yoga Vinsaya Power & Flow for all level, setiap Kamis pukul 17.00 -18.30 wita. Kapha Yoga vinyasa power & flow ini juga, katanya, untuk semua level. Fimana asana/pose-pose yoganya mengalir menyerupai tarian tanpa meninggalkan manfaat yoganya.

Kemudian Kapha Yoga for Intermediate yang dilaksanakan setiap Jumat pukul 17.00 -18.30 wita. Kapha Yoga for intermediate adalah kelas yoga untuk level lanjutan dimana asana -asananya merupakan asana lanjutan dari basic yoga. Akan tetapi semua level tetap boleh mengikuti kelas ini dengan catatan tidak mudah menyerah.

"Bagi para pemula akan tetap diberikan opsi -opsi atau pilihan -pilihan basic asana dalam mengikuti kelas ini, sehingga tetap boleh mengikuti tanpa takut tertinggal," tuturnya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat kota Kupang yang ingin mengikuti kelas ini ada kabar gembira, dimana pada Sabtu (17/8/2019) Sotis Hotel akan menggelar yoga gratis untuk seluruh tamu/pengunjung dan masyarakat yang ingin mengikuti yoga.

"Selain itu khusus di tanggal tersebut bagi Anda yang ingin mendaftar kelas baru akan diberikan gratis biaya pendaftaran," kata Sari. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Yenny Rachmawati)