Jadwal Lengkap Liga Inggris, Manchester City vs Tottenham, Chelsea vs Leicester, Manchester United?

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, Manchester City vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Leicester City, Wolves vs Manchetser United.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-2 akan berlangsung pada Sabtu (17/8/2019) hingga Selasa (20/8/2019) mempertemukan Manchester City vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Leicester City, Wolves vs Manchetser United.

Jadwal dan hasil Liga Inggris pekan perdana tayang di akhir berita di mana Manchester City vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Leicester City, Wolves vs Manchetser United akan saling bertemu.

Di pekan ke-2 Liga Inggris nanti tersaji laga big match antara Manchester City vs Tottenham Hotspur dan Chelsea vs Leicester City.

Duo Manchester, Manchester City dan Manchester United sementara berada dua urutan teratas klasemen Liga Inggris.

Manchester City dan Manchester United meraih hasil meyakinkan dengan menghajar lawannya.

Anak asuh Pep Guardiola menang telak dari skuat Manuel Pellegrini lima gol tanpa balas.

Sementara pasukan Solksjaer unggul telak 4-0 dari tim besutan Frank Lampard.

Juara Liga Champions 2018/2019, Liverpool juga meraih hasil maksimal dengan mengandaskan tim promosi Norwich City 4-1.