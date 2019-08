Hanya Dua Bulan, BTN Cabang Kupang Beri Diskon Provisi 50 Persen

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bank Tabungan Negara BTN) Kantor Cabang Kupang menawarkan diskon menarik untuk nasabah yang tertarik mengajukan kredit di BTN.

"Dikemas dalam Kredit Agunan Rumah Festival (KAR-nival) Kemerdekaan. Anda akan memperoleh diskon by provisi 50 persen, diskon by administrasi 50 persen, diskon by asuransi jiwa 10 persen, dokumen kredit simple dan one day service. Program ini berlaku mulai bulan ini hingga September mendatang," ujar Branch Consumer Lending Head BTN Kantor Cabang Kupang, I B Pranabawa Adi K M, di kantornya, Jumat (9/8/2019)

Program ini, lanjutnya, merupakan aktivitas pemasaran Kredit Agunan Rumah (KAR) untuk mengadakan acara marketing promo di kompleks perumahan dan instansi.

"Namun tidak menutup kemungkinan untuk calon nasabah yang datang ke BTN untuk bertanya ataupun tertarik mengikuti program ini," katanya

Ia menjelaskan, nasabah bisa mendapatkan promo spesial dari KAR BTN untuk top up, kompensasi, Ia mengatakan sejauh ini untuk target penjualan rumah subsidi periode Januari sampai Agustus sudah melewati target.

Disebutkannya untuk periode Januari sampai dengan Juli 2019 penyaluran Kredit KPR BTN KC Kupang sebesar Rp 65 miliar dengan total sebesar 456 Unit. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yenny Rachmawati)