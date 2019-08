POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Wow, kekayaan keluarga ini bertambah Rp 56,7 miliar per jam, siapa dia? Kekayaan sebuah keluarga di Amerika Serikat (AS) bernama Whalton bertambah secara signifikan, bahkan tiap menit dan jam.

Dalam semenit, kekayaan keluarga ini bertambah 70.000 dollar AS atau setara sekira Rp 993 juta. Lalu, kekayaan keluarga ini juga bertambah 4 juta dollar AS atau setara kira-kira Rp 56,7 miliar per jam.

Dalam sehari, kekayaan mereka bertambah 100 juta dollar AS, setara sekira Rp 1,4 triliun. Ya, begitu signifikannya kekayaan keluarga Whalton, yang mendirikan jaringan ritel Walmart Inc.

Dalam setahun terakhir, kekayaan mereka terus bertambah dan bertengger di posisi teratas daftar keluarga terkaya di dunia versi Bloomberg.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (11/8/2019), kekayaan keluarga Whalton bertambah 39 miliar dollar AS menjadi 191 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 2.709 triliun, sejak mencapai puncak daftar keluarga terkaya di dunia pada Juni 2018 lalu.

Berada di bawah keluarga Whalton adalah keluarga Mars, pendiri perusahaan cokelat dan permen legendaris dengan nama yang sama.

Kekayaan keluarga Mars melonjak 37 miliar dollar AS menjadi 127 miliar dollar AS atau setara kira-kira Rp 1.801 triliun.

Selanjutnya, ada pula keluarga industrialis Koch, yang kekayaannya bertambah 26 miliar dollar AS menjadi 125 miliar dollar AS atau setara kira-kira Rp 1.773 triliun.

Saat ini, keluarga-keluarga kaya AS mengusai lebih banyak kekayaan di dunia sejak tahun 1929. Namun, keluarga-keluarga kaya di Asia dan Eropa juga mengalami peningkatan kekayaan secara dramatis.

Adapun keluarga Asia terkaya di dunia adalah keluarga Al Saud, alias keluarga kerajaan Arab Saudi.

Di seluruh dunia, 25 keluarga terkaya mengendalikan kekayaan mencapai 1,4 triliun dollar AS atau sekira Rp 19.861 triliun. Angka ini naik 24 persen dibandingkan tahun lalu.

Berikut ini adalah 10 keluarga terkaya di dunia versi Bloomberg. Keluarga Whalton (AS) : 190,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 2.702 triliun Keluarga Mars (AS): 126,5 miliar dollar AS atau stara sekira Rp 1.794 triliun Keluarga Koch (AS): 124,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 1.766 triliun Keluarga Al Saud (Arab Saudi): 100 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 1.418 triliun Keluarga Wertheimer (Perancis): 57,6 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 817,1 triliun Keluarga Hermes (Perancis): 53,1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 753,3 triliun Keluarga Van Damme, De Spoelberch, De Mevius (Belgia): 52,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 750,4 triliun Keluarga Boehringer, Von Baumbach (Jerman): 51,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 736,3 triliun Keluarga Ambani (India): 50,4 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 715 triliun Keluarga Cargill, MacMillan (AS): 42,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 608,6 triliun. (Kompas.com/Sakina Rakhma Diah Setiawan)

