Pementasan tarian massal dan nasi goreng daun kelor untuk HUT Kemerdekaan RI 2019 di Exotic Labuan Bajo

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Tarian massal dan menu nasi goreng hijau daun kelor disiapkan untuk HUT RI ke-74 tahun 2019 ini oleh Exotic Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Tarian massal melibatkan 80 orang lebih karyawan hotel dan restaurant Exotic serta mengajak para tamu dengan mengenakan pakaian khas Manggarai.

• Kepala BPBD Sumba Barat Daya Turunkan Tim Pantau Kekeringan

Pada HUT RI 17 Agustus 2019 itu juga akan ada peluncururan 5 menu lokal baru di restaurant tersebut, salah satunya nasi goreng hijau daun kelor.

"Kami akan melaksanakan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 di Exotic, mengenakan sarung Manggarai. Lalu ada acara tarian massal dan beberapa permainan. Sekaligus juga acara launching lima menu baru, semunya menu lokal. Salah satunya nasi goreng hijau daun kelor," kata Executiv Sales Marketing Exotic Komodo Hotel Maria Yulia Dumbung, kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (11/8/2019).

• Pelajar Non Katolik Berlutut Masuki Kamar Santo John Paul di Ritapiret Maumere

Beberapa permainan yang dipertandingkan saat HUT RI antara lain estafet bola pimpong, kereta balon, memasukan paku ke botol dan permainan lainnya.

"Saat ini kami memiliki 50 menu dan yang paling banyak dipesan adalah sub ikan kuah asam, sub daun kelor dan Ikan Cara sambal mentah. Kisaran harga per menu Rp 35 ribu sampai Rp 80 ribu setiap porsi," kata Yulia.

Sedangkan untuk hotelnya terdiri dari 19 kamar dengan harga per malam antara Rp 500 ribu sampai Rp 800 ribu. (Laporan reporter pos-kupang.com, servatinus mammilianus)