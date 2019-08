TRIBUN WIKI: Sotis Hotel Berikan Penawaran Spesial, Hanya Harga Segini, Anda Bisa Makan Sepuasnya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Manajemen Sotis Hotel Kupang memiliki Restoran Beer & Barrel Kitchen N' Lounge yang selalu hadir dengan promo-promo menarik. Tawaran spesial ini tentunya yang sangat menguntungkan customer.

Selain selalu menyuguhkan makanan Khas Indonesia dan western, Restoran ini selalu memberikan Sajian Live Musik spesial dengan band pendatang dan selalu dirandom setiap bulannya dan juga menampilkan Resident DJ Topan Matra.

• Nusantara School of Difference 2019: Belajar Memahami Minoritas dan Mayoritas Komunitas di Indonesia

Di bulan ini, selain Breakfast dan Sunday Brunch yang selalu diadakan setiap hari minggu mulai pukul 11.00 - 15.00 wita. Beer & Barrel Kitchen N' Lounge juga menyuguhkan Buffet Dinner All You Can Eat setiap hari Sabtu yang disebut "Satuday Treat".

Aneka menu yang disajikan di Restoran Beer & Barrel Kitchen N' Lounge. (POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati)

Promo ini dibanderol dengan harga Rp 150.000, nett per pax dan bagi yang ingin menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga, Dinner empat orang Anda cukup membayar tiga pax .

General Manager, Sari Sedhu, kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (10/9/2019), menyampaikan Dinner Saturday Treat ini akan menyajikan beberapa stall makanan lezat mulai dari makanan traditional hingga western yang kaya ragam.

• Wartawan Sehati Sesuara Kupang Rayakan Kemerdekaan bersama Komunitas Pemulung

Promo ini sudah dapat Anda nikmati mulai 10 Agustus 2019 dan berlaku untuk setiap malam minggu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)