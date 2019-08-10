Piala AFF U18 2019
LIVE SCTV - Link Live Streaming Indonesia vs Brunei Darussalam Piala AFF U-18 2019 Pukul 15.30 WIB
LIVE SCTV - Link Live Streaming Indonesia vs Brunei Darussalam Piala AFF U-18 2019 Pukul 15.30 WIB.
LIVE SCTV - Link Live Streaming Indonesia vs Brunei Darussalam Piala AFF U-18 2019 Pukul 15.30 WIB.
POS-KUPANG.COM - LIVE SCTV - Link Live Streaming Indonesia vs Brunei Darussalam Piala AFF U-18 2019 Pukul 15.30 WIB
Pertandingan Timnas U-18 Indonesia vs Brunei Darussalam dijadwalkan disiarkan langsung di SCTV.
Siaran live streaming SCTV menyajikan Timnas U-18 Indonesia vs Brunei Darussalam dalam Piala AFF U-18 2019 pada Sabtu (10/8/2019).
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Sedangkan link live streaming SCTV Timnas U-18 Indonesia vs Brunei Darussalam dapat diakses di Vidio.com premier.
Laga ini dimulai pukul 15.30 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram SCTV.
Indonesia memiliki catatan positif di dua laga sebelumnya melawan Filipina dan Timor Leste.
Tim besutan Fakhri Husaini itu selalu menang dengan skor telak, 4-0, ketika berjumpa Timor Leste dan 7-1 kala bersua Filipina.
Kini, Indonesia dihadapkan pada lawan yang telah dipaksa bertekuk lutut oleh Timor Leste pada laga pertama.
Ya, Brunei takluk 1-7 dari Timor Leste pada laga perdana Grup A Piala AFF U-18 2019.
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SCTV
Indonesia vs Brunei Darussalam
Piala AFF U-18
2019
Filipina
Timor Leste
Pos-Kupang.com
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