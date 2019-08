WOW, Sosok Pria Bule ini Mesra dengan Nikita Mirzani, Ini Fotonya Maco Banget Nyai Kesengsem

POS KUPANG.COM - Akhirnya terungkap siapa sosok pria bule yang bermesraan dengan Nikita Mirzani di Paris.

Pria bule itu ternyata bukan cowok biasa, pasalnya lelaki yang mesra dengan Nikita Mirzani itu adalah seorang model.

Hal ini terlihat dari beberapa photo shoot yang terpajang di instagramnya, tidak heran bila Nikita Mirzani yang akrab disapa "nyai" itu langsung kesengsem.

Kemesraan Nikita Mirzani dengan pria bule itu berawal saat Ia kini tengah berlibur ke Paris.

Lalu dalam instagram stories-nya kemarin Rabu, (7/8/2019) Nikita Mirzani memamerkan kemesraannya dengan pria bule bernama, Betsalel.

Kemesraan Nikita Mirzani dengan pria bule di Paris (Instagram/nikitamirzanimawardi_17)

Dipantau dari Instagram pribadinya, Betsalel ternyata merupakan seorang model di Paris.

Kira-kira apakah bule ini kekasih baru Nikita Mirzani? atas kabar ini belum diketahui jelas keebenarannya.

Namun yang pasti Nikita Mirzani sudah mulai berani memajang foto pria itu di feed instagramnya dengan coretan love di foto.

Tidak cuma itu, dalam foto yang diunggah Kamis (7/8/2019), terlihat Nikita Mirzani sangat senang karena pria tersebut menemaninya selama di Paris.

'Unexpectedly silly, cute and fun! Thank you for making my Paris’s moments so unforgettable!! Bisous (Tanpa diduga konyol, lucu dan menyenangkan! Terima kasih telah membuat momen Paris saya begitu tak terlupakan !! Bisous)' tulis Nikita Mirzani dalam caption.