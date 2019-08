INNALILLAHI! Kabar Duka Disampaikan Priska Paramita, Mantan Finalis Idol yang Jadi Istri Bupati 

POS-KUPANG.COM - INNALILLAHI! Kabar Duka Disampaikan Priska Paramita, Mantan Idol yang Jadi Istri Bupati

Informasi Kabar Duka ini disampaikan mantan Idol Indonesia musim keempat, Priska Paramita yang kini menjadi istri Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.

Perempuan berparas cantik Priska Paramita ini menyampaikan Kabar Duka tentang meninggalnya sang ayah mertua, yakni mantan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo pada usia 58 tahun di Tokyo, Jepang, Selasa (30/7/2019).

Istri Bupati Gowa, Priska Paramita ini menyampaikan Kabar Duka ini melalui akun sosial media instagram @priskaparamita

"Teringat ketika hari Tarawih pertama sebelum memasuki bulan Ramadhan yang lalu, ketika papa dengan keren nya pakai jaket reversible nya (jaketnya emang bisa dipakai bolak balik gitu) sedangkan pika emang bener bener pake baju kebalik karena buru-buru ganti bajunya. Kemudian papa ketawa ketawa lihat baju pika kebalik. I keep laughing at myself, just to see you smile. Kemudian pika akhirnya minta foto berdua sama papa karena kan baju kita sama sama kebalik ya, papa.

Hari itu, kita semua masih diimami shalat isya, tarawih dan witir sama papa.

Setelah shalat witir, ketika semuanya salim cium tangan sama papa, pas giliran pika cium tangan tiba-tiba papa bilang, "maafkan papa ya nak" yang sukses bikin airmataku berlinang, karena gak pernah sedikitpun pika berpikir papa akan bilang begitu tiba-tiba.

Masih teringat jelas pun, ketika papa tersenyum pertama kalinya saat 1 minggu berada di Jepang, setiap hari papa kesakitan dan sesak, tetapi tiba-tiba tersenyum dan bisa tertawa gara-gara lihat pika yang tiba tiba jatuh karena mengira masih ada kursi disamping tempat tidur papa ;,) ketika itu pika sm emma senaaaang sekali lihat papa ketawa, sampai pika pegang tangan papa terus bilang, "aduuh papaaa, kalau papa bisa ketawa gini, pika mau deh jatuh lagi biar 10 kali"

.

Rindu papa.

Rindu dimarahin.

Rindu diketawain.

Rindu ditanya-tanyain.

Rindu diajak makan.

Rindu makan sisanya papa kalau ga habis.

Bahkan rindu diajak olahraga pagi.

#Alfatiha," tulis Priska Paramita dalam caption instagramnya.

Ichsan Yasin Limpo, mantan Bupati Gowa ini meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan medis di Juntendo University Hospital, Tokyo.

Ichsan Yasin Limpo menderita penyakit kanker paru-paru.

Sebelumnya, selama beberapa bulan, Ichsan Yasin Limpo dirawat di Mount Elizabeth Hospital, Singapura.