ARMY Jadikan BRING THE SEOUL: THE MOVIE BTS Sebagai Film Wajib Ditonton

Ya, seluruh dunia tahu bahwa fans alias ARMY BTS semakin membludak dari waktu ke waktu.

Ini menyebabkan popularitas Bangtan Boys alias BTS pun semakin luar biasa tak terbendung.

Dan keberhasilan menggelar konser tur Eropa mereka kembali berlanjut dengan perilisan "BRING THE SEOUL: THE MOVIE" yang akan dinikmati serentak oleh penggemar pada 7 Agustus 2019.

Film ketiga ini telah banyak dinantikan oleh Army (sapaan penggemar RM cs). Bahkan tiket di beberapa bioskop dikabarkan telah terjual habis saat presale.

Nah, apa sebenarnya alasan BRING THE SEOUL: THE MOVIE BTS dijadikan film wajib nonton bagi ARMY?

Yuk kepoin alasannya guys:

1. Konten eksklusif dan waktu penayangan yang terbatas

"BRING THE SEOUL: THE MOVIE" merupakan film ketiga dari BTS. Sebelumnya mereka juga merilis "Burn The Stage The Movie" dan "Love Yourself in Seoul". Sehingga film ini sudah seperti bagian dari proyek penting bagi ketujuh idola arahan BigHit Entertainment tersebut.