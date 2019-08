Anda bernama Agus? Buruan Dapat Voucher Kamar dari Aston Hotel

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Setelah sukses di tahun 2018, untuk kedua kalinya Aston Kupang Hotel and Convention Center mengadakan program "Hi Agus", tahun ini diberi nama "Hi Agus Part II".

Hi Agus Part II merupakan salah satu program untuk meramaikan HUT RI secara umum, dan menambah eforia untuk masyarakat Kupang dan sekitarnya khususnya yang bernama Agus.

Ada dua hal yang ditawarkan dalam program Hi Agus Part II. Pertama, gratis tiga voucher kamar untuk untuk orang Agus yang beruntung dengan syarat ulang tahun pada 17 Agustus dan ber-KTP Kota atau Kabupaten Kupang.

Kedua, gratis BBQ Kampung Nelayan di Balcony mulai pukul 18.00 -22.00 Wita untuk 10 orang Agus yang ulang tahun tanggal 17 Agustus dan memiliki KTP Kota atau Kabupaten Kupang.

Namun untuk Agus lainnya yang tidak berulangtahun di 17 Agustus, Aston Kupang Hotel tetap menyediakan diskon 30 persen, dan diskon 17 persen untuk umum di BBQ Kampung Nelayan hanya pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019.

"Hi Agus Part II diadakan lagi karena melihat animo yang begitu besar ketika Hi Agus diadakan kali pertama di tahun lalu," kata General Manager, Deddy S.Thalib, Senin (5/8/2019).

Dia mengungkapkan, tahun 2018, ada belasan orang yang bernama Agus dengan ulang tahun tanggal 17 Agustus dan ber-KTP Kota atau Kabupaten Kupang datang ke lobby Aston Kupang Hotel untuk mengikuti pengundian. Para Agus mulai berdatangan sejak pagi sementara undian dilakukan sekitar pukul 11.30 Wita.

"Melihat animo yang seperti inilah maka Aston Kupang Hotel memutuskan untuk mengadakan Hi Agus Part II. Selain pengundian Hi Agus Part II ini, di hari yang sama Aston Kupang Hotel juga akan mengadakan CSR khusus untuk para veteran dan janda veteran dengan mengajak mereka upacara dan dilanjutkan dengan coffee break dan pemberian santunan," ungkapnya

Sementara pada tanggal 15 Agustus, Aston Kupang Hotel juga akan mengadakan donor darah di Palacio 1.

"Diharapkan rangkaian kegiatan yang diadakan untuk merayakan HUT RI yang ke-74 ini, membawa dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung bagi seluruh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)