Buruan! TransNusa Berikan Penawaran Terbaik Hanya di Bulan Ini, Potongan Tiketnya





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bulan Agustus merupakan bulan yang meriah bagi TransNusa. Selain menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. HUT TransNusa yang jatuh pada tanggal 19 Agustus pun disambut meriah dengan menyuguhkan berbagai penawaran terbaik TransNusa.

Hanya di bulan ini Anda bisa "Merdeka Kemana Aja" jelajahi destinasi pilihan gak pake mahal.

"Ini kesempatan baik untuk para travellers menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia dengan penawaran terbaik TransNusa," Direktur Utama TransNusa, Risnandi Saepurachman.

Hal menarik bagi Anda ketika memilih terbang bersama TransNusa adalah bagasi gratis yang ditawarkan TransNusa.

"Penawaran bagasi gratis masih kami tawarkan untuk pelanggan TransNusa sebesar 10 kgs hingga 15 kgs. Selain itu, pelanggan tidak perlu khawatir karena kami juga memberikan snack dan minuman," tambah Head of Sales and Marketing TransNusa, Agus Irianto, kepada POS-KUPANG. COM, Senin (5/8/2019).

Siapa cepat dia dapat! Potongan harga sebesar 60% ini ditawarkan khusus untuk periode pemesanan tiket yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 Agustus untuk seluruh rute TransNusa.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada official Instagram @transnusa.idn dan official website www.transnusa.co.id atau call center kami 380-822-555.(Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)