Polisi Roboh Jembatan Besi di Mbay, Ini yang Terjadi!

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Pertandingan Futsal Nagekeo memperebutkan trofi piala kemerdekaan tahun 2019 memasuki hari keempat, Minggu (4/8/2019).

Semakin hari terlihat sangat ramai dan antusias pencinta Futsal membludak di Lapangan Futsal Berdikari Danga Kelurahan Danga Kota Mbay Kabupaten Nagekeo.

Pertandingan hari keempat menampilkan 16 tim.

Partai yang paling seru adalah Jambas Fc vs Bhayangkara Fc. Tim Jambas dengan julukan Jembatan Besi "dirobohkan" oleh Bhayangkara FC yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Ngada.

Kekuatan tim Bhayangkara Fc rupannya, tak bisa ditandingi. Strategi yang mainkan oleh Bhayangkara FC sangat bagus dan cara bermain terlihat tampil menyerang saat itu.

Alhasil pertandingan itu dimenangkan oleh Bhayangkara Fc dengan skor 6-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Ronal dua gol, Yano, Baim, Steven, Jon Tai.

Pertandingan lainnya yaitu, Persekopa vs Sutami dimenangkan Persekopa dengan gol 3-0.

A.FC. vs matador 2-2. Perse Nila vs Nagesapadi 4-2. RSC United vs 3G dimenangkan oleh 3G dengan skor 7-4. Riung fc vs Remas Babusalam 1-1. Kolibali vs Gama FC 4-2. Toram Fc vs Batandos Squad dimenangkan oleh Batandos Squadb dengan skor 2-1.

Jadwal pertandingan, Senin (5/8/2019) yaitu, Balrida FC vs K.FC pukul 16.00-16.45 Wita. Aeramo vs AKN pukul 16.45-17.30 Wita.

Pelangi FC vs Empeer Fc pukul 17.30-18.15 Wita. Pukul 18.15 Wita Creatif FC vs Bulog Fc. Pukul 19.00 Wita Rowa Fc vs Kaum Fals.

Pukul 19.45 Wita Gombal vs Persekopa. Pukul 20.30 Aloronza vs Kapass FC. Justicia FC vs Panthera FC pukul 21.15 hingga 22.00 Wita.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)