Pendidikan Dorong Inflasi NTT Juli

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Provinsi NTT mengalami inflasi bulan Juli 2019 sebesar 0,21 persen. Inflasi ini dipicu oleh komponen pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,85 persen.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia saat pertemuan rutin Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan di Aula Kantor BPS NTT, Kamis (1/8/2019) mengatakan inflasi NTT lebih rendah dari nasional 0,31 persen.

Hadir pada pertemuan ini diantaranya, Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Muhammad Syahrial dan Kepala Badan Kesbangpol Linmas NTT, Yohana Lisapaly, dan lainnya.

Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia, menyampaikan perkembangan harga secara umum di Juli 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa komponen pengeluaran yang mengalami kenaikan. Ia menjelaskan inflasi 0,21 persen ini dipicu oleh komponen pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,85 persen.

"Pada triwulan II atau Juli merupakan momen masuk tahun ajaran baru sehingga komponen pengeluaran sekolah mengalami kenaikan, misalnya uang sekolah naik, buku pelajaran, bimbingan belajar juga naik dan secara nasional pun naik.

Kemudian diikuti dengan komponen sandang, seperti pakaian seragam. Dimana di bulan Juli mendapatkan gaji 13 yang bisa dipakai untuk belanja pakaian," tuturnya. Selanjutnya, kata Maritje, komponen kesehatan menduduki urutan ketiga 0,21 persen, transpor, komunikasi dan jasa keuangan transportasi mengalami inflasi 0,20 persen dan kelompok makanan jadi 0,06 persen.

Ekspor NTT Turun

Terkait dengan ekspor, Maritje mengungkapkan, nilai ekspor Provinsi NTT sebesar 1.109.999 dolar Amerika Serikat (AS) dengan volume sebesar 5231,3 ton. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas senilai 84.886 dolar AS dan ekspor nonmigas senilai 1.025.112 dolar AS.

Nilai ekspor ini, katanya, turun 5,75 persen atau menurun senilai 67.726 dolar AS.

"Jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Mei 2019 sebesar 1.177.725 dolar AS dengan total ekspor pada periode yang sama pada bulan Juni tahun 2018 sebesar 1.173.525 dolar AS, maka terjadi penurunan sebesar 5,41 persen," ungkapnya.

Ia menyebutkan, pengiriman komoditas ekspor melalui Pelabuhan atapupu sebesar 1.042.085 dolar AS dan Bandar Udara A.A Bere Tallo sebesar 67.114 dolar AS. (Laporan ReporterPOS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)