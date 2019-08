POS-KUPANG.COM - Inilah Sosok Maxwell Armand, Suami Jennifer Jill Sebelum Menikahi Ajun Prawira, Hartanya Segini Lho!

Tinggalkan banyak harta, ini sosok suami pertama Jennifer Jill sebelum Ajun Prawira, Maxwell Armand. Ternyata ada hobi terkaitan balapan.

Ya, ini sosok mendiang Maxwell Armand, suami pertama Jennifer Jill sebelum meniikah dengan Ajun Perwira.

Kehidupan Jennifer Jill Supit dan memang tak pernah gagal menarik perhatian publik. Apalagi setelah nikah dengan Ajun Prawira.

Bukan hanya soal pernikahannya dengan Ajun Perwira yang terpaut usia 17 tahun, namun juga soal mantan suaminya dahulu, Maxwell Armand Oktoselja.

Diketahui, sebelum menikah dengan Ajun Perwira, Jennifer Jill memang pernah menikah dengan pengusaha sukses Maxwell Armand.

Maxwell Armand meninggal dunia dua tahun lalu atau tepatnya pada 20 Januari 2017.

Melansir Kompas TV yang tayang pada 20 Januari 2017, Maxwell Armand tutup usia pada umur 56 tahun.

Maxwell Armand meninggal dunia akibat serangan stroke, meski sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Gatot Sobroto, Jakarta.

Di mata keluarga, Maxwell Armand dikenal sebagi pribadi yang hangat dan gigih.

Salah satu keinginan Maxwell Armand sebelum berpulang yakni agar sang anak, Philo Paz Armand tetap melanjutkan kariernya di dunia balap.

"What he always say itu prinsip dia itu, hidup adalah perjuangan. So, I think I will take that one and I try to continue my carrier, well sop doing what he left behind," ujar Philo Paz Armand.

Selain dikenal sebagi pengusaha sukses yang memimpin banyak perusahaan besar, Maxwell Armand ternyata juga merupakan salah satu tokoh otomotif Indonesia.

Berikut Potret Maxwell Armand yang berhasil GridHot.ID rangkum dari berbagai sumber.