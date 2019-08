Segera Catat! 10 Film Hollywood yang Bakal Tayang di Bioskop Indonesia Bulan Agustus 2019

Yuk guys, segera catat dan simpan daftar film hollywood yang bakal tayang di bulan Agustus 2019 di bioskop Indonesia bulan ini.

1. Dora and The Lost Citt of Gold

Film live action dari Dora the Explorer akan tayang pada 7 Agustus 2019 mendatang.

Film garapan James Bobin ini mengisahkan petualangan berbahaya Dora dan sahabat monyetnya Boot untuk menyelamatkan orangtua Dora.

Dora and The Lost City of Gold dibintangi oleh Isabela Moner, Michael Pena, hingga Eva Longoria.

2. Once Upon a Time

Film yang dimeriahkan oleh Leonardo di Caprio dan Brad Pitt serta Margot Robbie ini siap menyapa penonton Indonesia pada 7 Agustus 2019.

Disutradarai Quentin Tarantino, Once Upon a Time bercerita tentang petualangan Rick Dalton seorang artis peran dan stuntman-nya Cliff Booth pada era 1969.