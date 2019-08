Saksikan Laga Seru! 37 Tim Futsal Berlaga Pada Turnamen Piala Kemerdekaan di Nagekeo

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Sedikitnya 37 tim akan berlaga pada turnamen Futsal memperebutkan trofi atau piala kemerdekaan tahun 2019.

Turnamen Futsal tersebut digelar oleh Askab PSSI Kabupaten Nagekeo.

Tim-tim yang sudah mendaftar dan anak ikut bertanding yaitu dari Kabupaten Nagekeo ada 32 tim, Kabupaten Ende 2 tim, Labuan Bajo 1 tim dan dari Kabupaten Ngada 2 tim.

Pembukaan turnamen yang akan memperebutkan piala kemerdekaan itu akan dilaksanakan hari ini, Kamis (1/8/2019).

Dijadwalkan pertandingan akan berakhir hingga Kamis (15/8/2019) bertempat di Lapangan Futsal Berdikari Danga Kelurahan Danga Kota Mbay Kabupaten Nagekeo.

Informasi yang diterima POS KUPANG.COM, dari panitia menyebutkan open ceremoni akan berlangsung sore hari ini dimulai pukul 16.00 Wita.

Ada delapan tim yang akan berlaga pada hari pertama yaitu, Paudo FC melawan Riung FC pukul 18.15 Wita.

Kappas FC vs Bhayangkara FC pukul 19.00 Wita. Nggolombay FC vs NSP FC pukul 19.45 Wita dan Kaum Fals vs RSC United pukul 20.30 Wita.

Total Hadiahnya 40 Juta Rupiah