Nikita Mirzani Unggah Foto Video Nyaris Telanjang, Sahabat Ruben Onsu Ini Banjir Nyinyir 

Nikita Mirzani Unggah Foto dan Video Nyaris Telanjang, Sahabat Ruben Onsu Ini Banjir Nyinyir

POS-KUPANG.COM | JAKARTA – Mantan istri Dipo Latief Nikita Mirzani mengunggah foto dan video dirinya nyaris telanjang di akun instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17.

Dalam foto dan Video nyaris telanjang itu, Nikita Mirzani hanya mengenakan celana dalam ketat berwarna gelap.

Sementara bagian dada NIkita Mirzani seperti tanpa bra.

Sebab teman Ruben Onsu ini mengenakan bra dengan warna cokelat.

Dalam foto dan video nyaris telanjang tersebut, tubuh Nikita Mirzani keliatan berwarna cokelat.

Sementara biasanya, kulit sahabat Ivan Gunawan dan Ruben Onsu ini berwarna putih bersih.

Untuk unggahan video dirinya nyaris telajang itu, Nikita Mirzani memberikan keterangan sebagai berikut:

“A hypocrite despises those whom he deceives, but has no respect for himself. He would make a dupe of himself too, if he could,” tulis Nikita Mirzani.

Dalam video nyaris telanjang ini Nikita Mirzani terlihat berjalan perlahan.