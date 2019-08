Michelle Ziudith Unggah Foto Seksi, Natizen: Tumben Bidadari Main ke Pantai

POS KUPANG.COM -- Bintang film cantik, Michelle Ziudith menggungah foto sedang berada di pantai.

Bintang Film Arti Sahabat ini nampak seksi memamerkan kulitnya yang putih mulus mengenakan baju yang seksi serta celana pendek.

Di akun instragramnya, Miss Celebrity tahun 2009 ini juga menulisnya kalim dalam berhasa inggris

" For some moment in life there are no words" (Untuk beberapa saat dalam hidup tidak ada kata-kata)

Warga net yang memantau instagram wanita asal Medan ini pun memuji kecantikan Michelle Ziudith.

weni_leasing menulis: OMG zhayang?? begitu indahnya pantai itu karna aura mu

bintang.silva menulis: Sekarang q baru ngerti knp Tuhan menciptakan Bumi,, trnyata bwt menyambut bidadari yg trun ke Bumi ,,eeaaakkk ,, be heppy

umilaima menulis : Tumben bidadari mainya di pantai

_duniamizky_ menulis: Mandi pakai susu merek apa chell bening amat

