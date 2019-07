Tak Memarahi Para Pemain Persib, Ini Komentar Robert Soal Kekalahan di Kanjuruhan

POS KUPANG.COM, BANDUNg -- Pelatih Persib , Robert Alberts menilai, para pemainnya sudah menunjukkan permainan terbaik meskipun harus mengakui keunggulan tuan rumah Arema FC 1-5 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa 30 Juli 2019.

"Hari ini, pemaib sudah melakukan yang terbaik," kata pelatih asal Belanda pada sesi jumpa pers setelah pertandingan seperti dikutip dari Persib.co.id.

Lebih lanjut, Robert mengungkapkan, permainan PERSIB di babak kedua lebih bagus dengan banyak menciptakan peluang. Namun, ketiadaan penyerang utama membuat lini depan Maung Bandung sulit menembus pertahanan Arema yang bermain disiplin.

"Arema terlalu mudah menciptakan gol dalam lima menit babak pertama. Jika main di Kanjuruhan tertinggal dua gol akan sulit untuk membalikkan keadaan," katanya.

Sebelumnya Hasil mengecewakan yang diraih PERSIB pada laga tunda pekan ke-4 Liga 1 2019 menyita perhatian mantan pemain Chelsea, Michael Essien.

Pemain asal Ghana yang juga pernah membela Maung Bandung itu memberikan dukungan dan semangat untuk tim asuhan Robert Alberts.

Dikutip dari Persib.coid, Melalui pernyataan di akun media sosial Instagram, Essien percaya Maung Bandung mampu bangkit dan kembali meraih kemenangan.

"@persib_official come back stronger. Better luck next time," tulis Essien dalam akun instagram pribadinya @michaelessien

• Mantan Pemain Chelsea dan PERSIB, Essien Berikan Semangat untuk Maung Bandung

• Renungan Harian Kristen Protestan, 31 Juli 2019:Apakah yang Kita Cari Sebetulnya, Uangkah?

• Surat Permintaan Maaf Galih Ginanjar, Fairuz A Rafiq: Kemarin ke Mana?

• Singgung Organ Kewanitaan Mantan Istri,Bau Ikan Asin,Ini4 Isi Surat Maaf Galih Ginanjar untuk Fairuz

Komentar Essien itu mendapat respons positif dari bobotoh. Lebih dari 20 ribu bobotoh menyukai komentar pemain yang pernah menggunakan nomor punggung 5 di PERSIB tersebut.

Kekalahan 1-5 atas Arema FC pada Selasa 30 Juli 2019 kemarin bukan yang terburuk dalam sejarah PERSIB.

Kekalahan terbesar pernah dialami Maung Bandung saat menghadapi Sriwijaya FC di babak penyisihan Grup Inter Island Cup di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada 2 September 2010. Maung Bandung saat itu menyerah dengan skor telak 0-6.

Meski demikian, skor 1-5 adalah kekalahan terburuk pada musim 2019 ini setelah pada 5 Juli 2019 lalu, Supardi Natsir cs juga dipaksa menyerah dengan skor 0-4 dari Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo.