SMPN 10 Kota Kupang Kini Tak Lagi Kekurangan Air

SMP N 10 Kota Kupang Kini Tak Lagi Kekurangan Air

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Kupang kini tak lagi kekurangan air berkat sumur bor yang dibuatkan oleh PT. Pasifik Satelit Nusantara di sekolah tersebut.

PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) merupakan operator dan perusahaan yang bergerak dibidang informasi dan telekomunikasi satelit.

Sumur tersebut diresmikan oleh Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Rabu (31/7/2019) didampingi oleh General Manajer Office Support Management Division PSN Nuvia Diwani dan disaksikan oleh Kepala SMPN 10 Kota Kupang, para guru dan siswa-siswi.

Bantuan dari PSN tersebut merupakan yang ke dua. Sebelumnya pada tahun 2014 PSN merenovasi gedung perpustakaan, menyediakan fasilitas pendukung dan buku-buku serta membangun lapangan futsal dan basket di halaman sekolah.

• Puluhann Siswa Bersihkan Pantai Sulamu Bersama Personel Lantamal Kupang

Dalam sambutannya, Jefri Riwu Kore mengapresiasi kepedulian PSN menyediakan sumur bor tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut relevan karena SMP N 10 Kota Kupang sangat membutuhkan air.

Namun ia mengingatkan agar para guru dan siswa-siswi harus mulai rajin menanam pohon agar SMP N 10 lebih asri, bersih dan hijau. "Nah sekarang sudah ada air. Tugas kita selanjutnya yaitu menghijaukan. Jadi sebagai Wali Kota saya sangat berharap air atau sumur ini dapat dimanfaatkan secara baik," ungkapnya.

• Mulai 1 Agustus Pemprov NTT Berlakukan Keringanan Pajak dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Jefri menyebut, masalah kekurangan ketersediaan di Kota Kupang memang masih menjadi masalah klasik. Akan tetapi Pemkot Kupang saat ini tengah berupaya keras mengoptimalkan sumber-sumber air di Kota Kupang.

Kebutuhan air di Kota Kupang mencapai 800 liter per detik setiap hari sementara kekuatan pasokan hanya 140 per detik setiap hari. Ditambah dengan dari Kabupaten Kupang 230 detik menjadi 370 per detik setiap hari. Namun tetap masih kurang dan sumber air baku yang dimiliki terbatas.