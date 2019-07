Manu Meo Malaka Ingin Sandingkan Trophy ETMC dan Aqua Donone Nations Cup 2019

POS KUPANG.COM - - Baru dua hari yang lalu Kabupaten Malaka menyelesaikan perhelatan sepakbola Liga 3 zona NTT memperebutkan trophy El Tari Memorial Cup (ETMC) 2019. Malaka sukses dalam penyelenggara dan Persemal Malaka sukes menjuarai supremasi tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aqua Danone Nations Cup adalah festival sepakbola anak-anak usia 10-12 tahun terbesar di dunia. Laskar Manu Meo yunior berhasil melenggang ke final Danone Nations Cup setelah keluar sebagai juara rayon NTT.

Laga final akan dilaksanakan di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, dan akan diikuti oleh 16 tim.

Tiba di Jakarta, Bupati Malaka, dr.Stefanus Bria Seran bersama orang tua, kepala sekolah dari pemain Manu Meo Yunior langsung menyaksikan tim kebanggan masyarakat Malaka berlatih di Stadion Sumantri Brojonegoro.

Dihadapan sejumlah wartawan, dr.Stef Bria Seran berpesan kepada Laskar Manu Meo Yunior agar jangan minder dan bermain dengan baik selama final Danone Nations U-12.

“Semua bisa tercapai bila kalian percaya diri, meskipun belum banyak pengalaman” lanjut Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Asprop PSSI NTT.

Bupati Malaka berharap, kehadiran Laskar Manu Meo Yunior di Aqua Danone Nations Cup bisa menghasilkan mengikuti jejak senior mereka yang sukses merebut ETMC 2019. Jika Malaka U-12 ini berhasil menyabet juara, ini akan menjadi kado terindah dan ceritera kesuksesan ETMC akan berlanjut karena laskar Manu Meo mampu menyandingkan dua piala tersebut di bumi Rai Malaka.

“Kita juga senang karena dengan keterwakilan NTT di tingkat Pusat bisa memperkenalkan daerah kita ditingkat pusat dan para pemain juga bisa membina persahabatan dengan saudara-saudaranya dari pripinsi lain di Indonesia” lanjut SBS begitu dia biasa disapa.

Frans Watu, Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Flobamora, mengapresiasi Kabupaten Malaka yang bisa mengirim tim U-12 ke laga final Danone Cup 2019. Andaikata setiap kompetisi usia dini tingkat nasional selalu diikuti oleh tim dari NTT, tentunya ke depan NTT bisa menjadi suplay pemain bagi sepakbola Indonesia.

’’Saya tidak melihat ada event lain selain kompetisi untuk melihat bakat seorang pemain. Dengan kompetisi terintegrasi dan berkelanjutan ini akan menjadikan mereka sebagai pemain hebat,’’ujar mantan pemain Galatama tersebut.

Menurut Frans Watu, Bupati Malaka termasuk satu dari sekian banyak Kepala Daerah yang peduli dan menghargai prestasi masyarakatnya. Lihat saja bagaimana dia mengemas perhelatan ETMC sehingga menjadi beda dengan perhelatan sebelumnya.

“Selesai ETMC beliau langsung mendampingi anak-anak Malaka U-12 terbang ke Jakarta. Hebatnya anak-anak tidak sendiri diberangkatkan ke Jakarta, mereka didampingi kedua orang tuan dan Kepala Sekolahnya”, lanjut Frans.

Malaka tampil sebagai juara NTT bersama 15 tim yang lolos di babak penyisihan rayon.

Hasil undian group malam ini tim Manu Meo Malaka Yunior berada di group D bersama DKI Jakarta 3, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat.

Pertandingan pertama Malaka vs DKI Jakarta 3 - pukul 11.15 – 11.40.

Pertandingan kedua Malaka vs Sulawesi Selatan – pukul 14.15 – 14.40

Pertandingan ketiga Malaka vs Sumatera Barat – pukul 15.55 – 16.20. (*)