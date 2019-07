Mantan Pemain Chelsea dan PERSIB, Essien Berikan Semangat untuk Maung Bandung

POS KUPANG.COM -- Hasil mengecewakan yang diraih PERSIB pada laga tunda pekan ke-4 Liga 1 2019 menyita perhatian mantan pemain Chelsea, Michael Essien.

Pemain asal Ghana yang juga pernah membela Maung Bandung itu memberikan dukungan dan semangat untuk tim asuhan Robert Alberts.

Dikutip dari Persib.coid, Melalui pernyataan di akun media sosial Instagram, Essien percaya Maung Bandung mampu bangkit dan kembali meraih kemenangan.

"@persib_official come back stronger. Better luck next time," tulis Essien dalam akun instagram pribadinya @michaelessien

Komentar Essien itu mendapat respons positif dari bobotoh. Lebih dari 20 ribu bobotoh menyukai komentar pemain yang pernah menggunakan nomor punggung 5 di PERSIB tersebut.

Kekalahan 1-5 atas Arema FC pada Selasa 30 Juli 2019 kemarin bukan yang terburuk dalam sejarah PERSIB.

Kekalahan terbesar pernah dialami Maung Bandung saat menghadapi Sriwijaya FC di babak penyisihan Grup Inter Island Cup di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada 2 September 2010. Maung Bandung saat itu menyerah dengan skor telak 0-6.

Meski demikian, skor 1-5 adalah kekalahan terburuk pada musim 2019 ini setelah pada 5 Juli 2019 lalu, Supardi Natsir cs juga dipaksa menyerah dengan skor 0-4 dari Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo.

Dikutip dari Wikipedia, pria yang memiliki nama lengkap Michael Kojo Essien yang lahir di Accra, Ghana, 3 Desember 1982 adalah seorang pemain sepak bola Ghana yang saat ini bermain untuk Persib Bandung dalam Liga 1 dan merupakan mantan pemain tim nasional sepak bola Ghana.

