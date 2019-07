Daebak! MV "ICY" Milik ITZY Capai 30 Juta Tampilan dalam Waktu Kurang Dari 2 Hari Setelah Dirilis.

POS-KUPANG.COM - Daebak! MV "ICY" Milik ITZY Capai 30 Juta Tampilan dalam Waktu Kurang Dari 2 Hari Setelah Dirilis

Itzy's "ICY" MV mencapai 30 juta tampilan dalam waktu kurang dari 2 hari.

MV "ICY" yang dirilis pada 29 Juli memiliki jumlah tampilan yang terus meningkat ketika melampaui tonggak tontonan 30 juta tampilan pada pukul 8:53 malam (KST) 30 Juli, hanya setelah 44 jam 53 menit sejak dirilis.

Selain itu, "ICY" semakin populer dengan judul "lagu musim panas 2019" karena mengambil posisi teratas tangga lagu musik digital seperti No.1 di tangga lagu Naver Music, Bugs, dll.

Lagu ini bahkan "menyebabkan demam" di luar negeri dan memimpin Tangga Album iTunes di 12 wilayah di seluruh dunia.

Selain itu, pada 28 Juli (waktu AS), Billboard (AS) mengarahkan perhatian pada kembalinya Itzy ketika menerbitkan artikel berjudul, "ITZY Heats Things Up in Fiery New , Watch Icy’ Video: Watch "yang berapi-api.

Billboard memuji, "Itzy merilis lagu baru 'ICY' mengikuti 'DALLA DALLA', yang memiliki kesuksesan besar.

Lagu ini mendapatkan respon positif dari pendengar."

Lagu baru Itzy "ICY" ditulis dan disusun oleh produser-presiden JYP Park Jin Young untuk pertama kalinya bagi Itzy.

Selain memimpin Park Jin Young dalam peran utama, "ICY" juga memiliki lirik yang ditulis oleh produser-rapper berbakat Penomeco. (*)