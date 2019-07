Nicholas Sean Baca Buku Sang Ayah Ahok BTP, Putra Veronica Tan Ini Banjir Pujian

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sean Nicholas, putra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP dan Veronica Tan, termasuk aktif di Instagram.

Sean Nicholas menguggah kebersamannya dengan Ahok BTP, Veronica Tan, maupun dengan adik-adiknya yang lain.

Tidak hanya itu, Sean Nicholas juga diendors sejumlah produk ternama.

Di Instagramnya, bertaburan foto dirinya dengan sang ayah, Ahok BTP.

Ia juga terlihat sedang membaca buku Kebijakan Ahok.

Mengenakan kaos biru, Nicholas Sean duduk di kursi sambil membaca buku Kebijakan Ahok.

"My eyes won't recover just by looking at the grass so I'll take the specs... #optikseis #oakleyid," tulis Nicholas Sean di akun @nachoseann.

Netizen pun memuji Nicholas Sean yang dinilai punya kharisma sendiri.

Berikut beberapa pujian netizen tersebut: