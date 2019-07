Nikita Mirzani Pamer Tato Humming Bird di Bawah Dada, Mantan Istri Dipo Latief Ungkap Artinya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis Nikita Mirzani memamerkan sebuah tato burung Humming Bird.

Tato tersebut tepat berada di bawah dadanya dengan tulisan Arkarna Mawardi.

Rupanya, Humming Bird memiliki arti tersendiri untuk seorang Nikita Mirzani.

Makna Humming Bird dan tatonya diungkap di akun instagram Nikita Mirzani, @nikitamirzanimawardi_17.

"Hummingbird bukan hanya simbol kekuatan hidup, namun juga keberanian untuk bangkit dan berjuang. Humming bird also can be symbolized to a person that lives life to the fullest and loves life in every breath," tulis Nikita Mirzani.

Ia memilih Humming Bird sebagai simbol harapan dan kasih.

"Nikita memilih tato burung hummingbird karena diinspirasi kisah dan harapan dari seorang Ibu untuk buah hatinya, Arkana," tulis Nikita Mirzani lagi.

Ia kemudian menceritakan tentang buah hatinya, Arkarna Mawardi.

"Arkana Mawardi, yang lahir prematur 7 bulan, dengan berat yg relatif kecil harus dirawat secara intensif di NICU," tulisnya.