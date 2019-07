Konser di Jepang, iKON Rajai Trending Topic Dunia, Seruan Tinggalkan YG Entertainment Bergaung

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Boyband iKON bentukan YG Entertainment menjadi 'penguasa' daftar trending topic dunia di Twitter pada hari ini, Minggu (28/7/2019).

Konser mereka di Fukuoka, Jepang, menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan di jagat Twitter melalui hashtag atau tagar #iKONJapanTour2019_FukuokaD2.

Hingga saat ini, ada sekitar 103.000 twit yang menggunakan tagar tersebut.

Sebagian besar twit membagikan video-video penampilan June dan kawan-kawan, minus Hanbin atau B.I, di panggung Tur Jepang mereka.

Ya, Hanbin tak terlihat di antara para member iKON lainnya karena telah memutuskan hengkang dari grup yang membesarkan namanya itu dan YG Entertainment.

Ada pula yang berbagi cerita atau momen-momen menarik dari konser iKON tersebut.

"Bobby and Donghyuk saying the exact same thing as yesterday. Bobby calling donghyuk Dong-chan and jinhwan calling yunhyeong Song-san. Yup, the tour's scripted and they're not even trying to hide it. #iKONJapanTour2019_FukuokaD2 #iKONLEAVEYG," tulis seorang pengguna Twitter.

"June: The hype is high with you guys. I love you always. I'd like for us to continue existing together. Thank you.#iKON #iKON_JAPANTOUR2019 #iKONJapanTour2019_FukuokaD2," tulis yang lain.

Bidik layar daftar trending topic dunia di Twitter, hari ini Minggu (28/7/2019).(Twitter)