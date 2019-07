Kecewa Gagal Gelar Konser, Dua Lipa Tidur Pakai Gaun untuk Konser

POS KUPANG.COM -- Penyanyi cantik Dua Lipa meenurut rencana akan menggelar konser bersama Andera Bocelli di Teatro Del Silenzio - Tuscan Hills, Sabtu (27/7/2019).

Konser duet tersebut akhirnya gagal dilaksanakan akibat cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut.

Andera Bocelli merupakan penyanyi tenor klasik Italia yang sudah menggelar konser sejak tanggal 15 Juli lalu. Dan, pada 27 Juli Bocelli kembali tampil dengan bintang tamu Dua Lipa

Dalam akun twitternya, @DUALIPA menyampaikan rasa kecewanya. Sebab, ini merupakan kesempatannya untuk tampil duet dengan penyenyi italia tersebut.

Twitter Dua Lipa

Dalam akun twitternya, Dua Lipa mengatakan kesedihan karena tidak bisa tampil untuk membawakan lagu mereka bersama

Acara malam ini dengan @AndreaBocelli dibatalkan karena cuaca buruk. Sedih sekali kami tidak mendapat kesempatan untuk menampilkan lagu kami bersama, tetapi ibu alam harus melakukannya. Di sinilah aku dalam gaun impian yang sekarang kuputuskan untuk tidur setelah mendengar beritanya

