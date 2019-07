Siswa SMAK Frateran Ndao atau Frateran Ndao Choir ( Frando Choir) Tampil di Singapura

POS-KUPANG.COM | ENDE - Para siswa dan siswi SMAK Frateran Ndao yang tergabung dalam anggota paduan suara atau yang dikenal dengan Frateran Ndao Choir ( Frando Choir) tampil di Negara Singapura pada 30 Juli hingga 12 Agustus 2019 dalam lomba paduan suara internasional yang berlangsung di negara tersebut.

Kepala Sekolah SMAK Frateran Ndao, Frater Wiliam Satel Sura BHK mengatakan hal itu kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (28/6/2019) di Ende.

Frater William mengatakan bahwa eksistensi SMAK Frateran Ndao dalam bidang paduan suara tidak perlu diragukan lagi karena selain sering tampil pada tingkat lokal juga telah beberapa kali tampil di tingkat nasional dan rencananya akan tampil pada level internasional di Negara Singapura pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2019.

Dikatakan anggota paduan suara dengan melibatkan 34 personil telah menjalani serangkain persiapan dan yang terbaru adalah tampil dalam konser yang digelar di Aula Gereja St Yoseph Freidementz Mautapaga, Ende.

Penampilan pada konser di Aula Gereja Mautapaga menurut Frater William lebih pada persiapan untuk mengasah mental para siswa atau anggota paduan suara di depan publik sehingga dengan demikian mereka benar-benar matang ketika tampil di Singapura nanti.

Frater William mengatakan bahwa personil yang berangkat ke Singapura sebanyak 40 orang yang terdiri dari 34 siswa dan 6 orang guru pendamping.

Menurut Frater William para siswa sebenarnya sudah terbiasa tampil diatas panggung namun demikian masih pada tingkat lokal dan nasional sedangkan tingkat internasional yang berlangsung diluar negeri merupakan hal baru jadi dengan demikian harus dipersiapkan secara matang agar mereka bisa tampil prima.

Frater William mengatakan pihaknya tidak memberikan target kepada para siswa namun diharapkan agar para siswa bisa memberikan yang terbaik saat tampik di Singapura nanti karena penampilan para siswa di Singapura tidak saja membawa nama baik sekolah namun juga nama baik daerah juga nama baik Bangsa Indonesia.

"Para siswa adalah duta-duta bangsa dalam bidang kesenian jadi mereka akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki," kata Frater William.

Frater William mengatakan bahwa paduan suara merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler andalan di SMAK Frateran Ndao disamping kegiatan ekstrakurikuler lainnya karena memang pihak sekolah memberikan perhatian yang berimbang antara kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler atau non akademik.

"Untuk pengembangan kemampuan para siswa baik akademik dan non akademik pihak sekolah sangat mendukung dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung sehingga dengan demikian para siswa semakin berkembang tidak saja dalam bidang akademik namun juga non akademik yang artinya baik akademik dan non akademik bisa berjalan berimbang," kata Frater Wiliam.

Frater William mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Singapura para siswa terlebih dahulu dilepas di sekolah.

Dikatakan para siswa telah berangkat ke Singapura melalui Bandara Haji Hasan Aroboesman Ende pada Minggu (28/7/2019) dan sebelumnya terlebih dahulu transit di Jakarta.

Frater William meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar para siswa bisa tampil optimal pada saat di Singapura nanti. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius)