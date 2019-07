DJ De Syorez Siap Ramaikan Party Lantai 18 Aston Hotel Kupang

DJ Rara De Syorez Siap Meramaikan Party Lantai 18 Aston Hotel Kupang di Kota Kupang

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Leet Sky Dining and Lounge, lantai 18 Aston Kupang Hotel and Convention Center ( AKHCC) merupakan salah satu lokasi party dengan konsep private yang menyuguhkan pemandangan langsung dari Pantai Pasir Panjang dan Kota Kupang.

Kali ini melalui acara "SESAL - SENSASIONAL LEET" yang akan diadakan Jumat, (26/7/2019), AKHCC akan hadirkan Female DJ dari Surabaya; Rara De Syorez dan Resident DJ; DJ Marlon Alexander dari Kupang serta Likustik.

Dengan First Drink Charge (FDC) Rp 50.000,00/orang, tamu yang datang akan mendapatkan gratis 1 botol Beer Bintang, sementara ladies mendapatkan fasilitas free entry dan gratis 1 botol Beer Bintang. Selain itu, AKHCC akan memberikan diskon 30% untuk liquor dengan merk tertentu.

GM Aston Hotel Kupang, Deddy S Thalib, Kamis (25/7/2019), mengatakan SESAL merupakan salah satu event rutin setiap 3 bulan sekali di Leet Sky Dining and Lounge yang dimulai sejak Desember 2018 hingga sekarang.

Tahun ini, tematik yang diangkat adalah "Army Look party" dimana seluruh staff dan artist akan menggunakan kostum army look.

"Jadi kita besok tematik ARMY dan ada hadiah 1 voucher kamar untuk best costume competition. Sehingga yang datang dengan kostum Army berkesempatan untuk mendapatkan voucher menginap dari Aston," tuturnya.

Selain itu, disiapkan juga enam voucher makan gratis dari Aston Hotel Kupang.

Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi nomor telepon 0380 - 8586333 atau 081139406333. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, yeni Rachmawati)